Самое сладкое цирковое шоу «Шоколадная фабрика» приехало во Владивосток

Как подчеркнула дрессировщица тигров Алиса Нестерова, работа с животными строится на положительном подкреплении и развитии их умственной деятельности. Тигры, рождённые в цирке, имеют комфортные условия: бассейн, игрушки, два выходных в неделю и короткие, но регулярные репетиции.