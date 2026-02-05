Самое сладкое цирковое шоу «Шоколадная фабрика» приехало во Владивосток

Во Владивостокском цирке 7 февраля состоится премьера масштабного шоу «Шоколадная фабрика». Программа, объединяет традиционные цирковые жанры, дрессированных белых тигров, воздушную акробатику и современные технологии, включая единственный в стране видеоманеж, состоящий из 736 экранов.
Зрителей ждут номера с бенгальскими тиграми, обезьянами, королевскими пуделями, попугаями ара, а также выступления канатоходцев, воздушных гимнастов и метателей ножей. Особенность постановки — сочетание классической цирковой программы с динамичным видеорядом на высокотехнологичном манеже.
Как подчеркнула дрессировщица тигров Алиса Нестерова, работа с животными строится на положительном подкреплении и развитии их умственной деятельности. Тигры, рождённые в цирке, имеют комфортные условия: бассейн, игрушки, два выходных в неделю и короткие, но регулярные репетиции.
Проект разрабатывался два года с привлечением ведущих режиссёров и композиторов, создавших специальное музыкальное оформление. Продюсерский центр «АЗЪ-АРТ» и Росгосцирк уделили внимание каждой детали — от реквизита до костюмов, чтобы шоу стало цельным художественным произведением.
«Наша фабрика производит счастье и радость. Вспомните какие эмоции вы испытывали, когда открывали самую любимую шоколадку, также и с нашим шоу. Оно не оставит маленьких зрителей равнодушными, а взрослых окунет в детство», — рассказал клоун шоу «Шоколадная фабрика» Андрей Аверюшкин.
«Шоколадная фабрика» обещает стать ярким культурным событием в дальневосточной столице.