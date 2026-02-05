Инватакси через агрегаторы: услугу получили более 38 тысяч раз

Проект инициирован Министерством труда и социальной защиты населения, передает DKNews.kz.
С начала 2026 года услугой в двух городах воспользовались 38,5 тысячи раз. Для сравнения: по итогам 2025 года лица с инвалидностью получили услуги инватакси 489,8 тысячи раз по всей стране.
Почему решили менять механизм.
Ранее услуга инватакси предоставлялась по действующим нормативам, которые на практике создавали сложности для получателей. В частности:
поездку необходимо было заказывать заранее по телефону гражданам приходилось планировать передвижения за день ожидание подачи автомобиля могло занимать значительное время в ряде регионов фиксировалась нехватка специализированного транспорта.
Чтобы повысить доступность, качество и скорость оказания услуги, Министерство труда и социальной защиты населения совместно с акиматами приняло решение протестировать новый формат.
Такси-агрегаторы как часть социальной услуги.
Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению агрегаторов такси. Ключевым условием участия стало отсутствие комиссии за поездки, которая обычно удерживается платформами.
Готовность участвовать в проекте на безвозмездной основе выразила компания Яндекс Go.
Как работает сервис на практике.
В рамках пилота получатели услуги могут заказывать инватакси через мобильное приложение Яндекс Go, используя обычные легковые автомобили.
Это дало несколько практических преимуществ:
быстрый подбор автомобиля отслеживание статуса заказа в режиме онлайн прозрачный учет и мониторинг совершенных поездок.
В приложении также запущен экран специальных возможностей, позволяющий заранее сообщить водителю об индивидуальных потребностях во время поездки.
Подготовка водителей и комфорт пассажиров.
Для водителей, участвующих в проекте, предусмотрены специальные инструкции. В них, в частности, разъясняется:
как помочь пассажиру при посадке и выходе из автомобиля.
как корректно взаимодействовать с человеком с инвалидностью.
на что обращать внимание во время поездки.
Такой подход направлен не только на удобство, но и на формирование более внимательного и уважительного сервиса.
Пилот продолжается.
В 2026 году проект реализуется в пилотном режиме с участием фокус-группы из числа лиц с инвалидностью в Астане и Алматы. Собирается обратная связь, оцениваются удобство сервиса и фактическая доступность поездок.
В дальнейшем, с учетом результатов пилота, планируется масштабирование проекта на другие регионы страны.