Инватакси через агрегаторы: услугу получили более 38 тысяч раз

В Астане и Алматы продолжается пилотный проект по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями.

Источник: DKNews.kz

Проект инициирован Министерством труда и социальной защиты населения, передает DKNews.kz.

С начала 2026 года услугой в двух городах воспользовались 38,5 тысячи раз. Для сравнения: по итогам 2025 года лица с инвалидностью получили услуги инватакси 489,8 тысячи раз по всей стране.

Почему решили менять механизм.

Ранее услуга инватакси предоставлялась по действующим нормативам, которые на практике создавали сложности для получателей. В частности:

поездку необходимо было заказывать заранее по телефону гражданам приходилось планировать передвижения за день ожидание подачи автомобиля могло занимать значительное время в ряде регионов фиксировалась нехватка специализированного транспорта.

Чтобы повысить доступность, качество и скорость оказания услуги, Министерство труда и социальной защиты населения совместно с акиматами приняло решение протестировать новый формат.

Такси-агрегаторы как часть социальной услуги.

Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению агрегаторов такси. Ключевым условием участия стало отсутствие комиссии за поездки, которая обычно удерживается платформами.

Готовность участвовать в проекте на безвозмездной основе выразила компания Яндекс Go.

Как работает сервис на практике.

В рамках пилота получатели услуги могут заказывать инватакси через мобильное приложение Яндекс Go, используя обычные легковые автомобили.

Это дало несколько практических преимуществ:

быстрый подбор автомобиля отслеживание статуса заказа в режиме онлайн прозрачный учет и мониторинг совершенных поездок.

В приложении также запущен экран специальных возможностей, позволяющий заранее сообщить водителю об индивидуальных потребностях во время поездки.

Подготовка водителей и комфорт пассажиров.

Для водителей, участвующих в проекте, предусмотрены специальные инструкции. В них, в частности, разъясняется:

как помочь пассажиру при посадке и выходе из автомобиля.

как корректно взаимодействовать с человеком с инвалидностью.

на что обращать внимание во время поездки.

Такой подход направлен не только на удобство, но и на формирование более внимательного и уважительного сервиса.

Пилот продолжается.

В 2026 году проект реализуется в пилотном режиме с участием фокус-группы из числа лиц с инвалидностью в Астане и Алматы. Собирается обратная связь, оцениваются удобство сервиса и фактическая доступность поездок.

В дальнейшем, с учетом результатов пилота, планируется масштабирование проекта на другие регионы страны.