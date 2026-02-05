Юрист рассказала, нужна ли в автомобиле аптечка

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Автомобилистам необязательно иметь аптечку в машине, также отменен штраф за ее отсутствие, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
«С 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля», — сообщила юрист, добавив, что также отменен штраф за ее отсутствие.
До исключения указанного требования водителям могли выписать штраф в размере 500 рублей за отсутствие или просроченную аптечку. Также до сентября 2023 года нельзя было выезжать на автомобиле, если в нем не было аптечки.
Вместе с тем Нечаева порекомендовала иметь аптечку на экстренный случай, несмотря на отмену штрафа.