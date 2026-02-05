В Хабаровске начался отбор кандидатов на присуждение премии имени Якова Дьяченко

Администрация Хабаровска объявила о старте приёма документов от кандидатов на присуждение премии имени Якова Дьяченко, а также на награждение почётным дипломом мэра Хабаровска «За заслуги перед городом», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Премия имени Якова Дьяченко присуждается с 1998 года хабаровчанам, внесшим значительный вклад в развитие социальной сферы города, разработку и внедрение на его территории социальных программ, способствующих сохранению исторического и культурного наследия. За годы вручения награды были удостоены общественные деятели, спортсмены, педагоги, деятели искусства, представители ведущих предприятий города.
Выдвинуть кандидата в лауреаты премии могут не менее пяти организаций. Документы необходимо предоставить в комитеты по управлению районами по месту фактического расположения организации, в которой осуществляется основная общественная деятельность кандидата.
С февраля стартует и прием документов от кандидатов на награждение почетным дипломом мэра Хабаровска «За заслуги перед городом». На него могут претендовать жители краевого центра, оказавшие значительное влияние на развитие и процветание города, благополучие его жителей, внесшие существенный вклад в предшествующем году.
Документы принимают до 1 марта 2026 года, а церемонии вручения наград проходят в рамках празднования дня рождения Хабаровска.