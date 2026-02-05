В Хабаровске начался отбор кандидатов на присуждение премии имени Якова Дьяченко

С февраля стартует и прием документов от кандидатов на награждение почетным дипломом мэра Хабаровска «За заслуги перед городом». На него могут претендовать жители краевого центра, оказавшие значительное влияние на развитие и процветание города, благополучие его жителей, внесшие существенный вклад в предшествующем году.