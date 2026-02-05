Ричмонд
Священник Сеньчуков сказал, можно ли молиться за кошек и собак

Иеромонах Феодорит отметил, что есть святые, которые являются покровителями кошек и собак. Кому нужно молиться за любимых питомцев — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Православные верующие могут молиться за своих любимых питомцев, причем за кошек и собак следует молиться разным святым, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

Священнослужитель добавил, что животные после смерти тоже могут попадать в рай, а их хозяева после смерти могут с ними встретиться.

«Конечно, за животных можно и нужно молиться. Есть даже святые — покровители животных. В целом это Флор и Лавр, святой Модест Иерусалимский и святой Власий Иерусалимский», — отметил Феодорит.

Также есть святые-покровители отдельно для кошек и для собак.

«Конкретно кошкам покровительствует преподобная Гертруда Нивельская (VII век) и преподобный Нектарий Оптинский, собакам — святой Христофор Псоглавец», — добавил Феодорит.

Ранее священник объяснил, почему у переживших клиническую смерть схожие видения.