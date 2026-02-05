NYP: в Калифорнии объединились две самые жестокие банды

Враждовавшие между собой организованные преступные группировки MS-13 и «Банда 18-й улицы» договорились об объединении в «супербанду», которая занимается наркоторговлей, вымогательствами и подпольным игорным бизнесом в американском штате Калифорния, написала газета New York Post (NYP), статью которой перевёл aif.ru.
Их деятельность контролирует мексиканская мафия. Глава отдела полиции Лос-Анджелеса по борьбе с бандами и наркотиками Ахмад Зарекани заявил, что для расширения своей деятельности банды используют нехватку полицейских и мягкие законы в отношении преступности.
«Банды, которые раньше враждовали друг с другом или исторически не ладили, теперь работают вместе», — сказал офицер.
MS-13 считается одной из самых жестоких банд на территории США. Она известна своими громкими убийствами. Согласно одному из дел, члены группировки вырезали жертвам сердца и расчленяли их. «Банда 18-й улицы» также фигурировала во множестве расследований о чудовищных расправах над людьми. Члены группировки казнили полицейских, убивали женщин и грудных детей.
Детектив полиции Лос-Анджелеса Хьюго Айон, который расследует преступления банд уже 26 лет, уточнил, что информация о договорённостях между двумя группировками начала распространяться ещё в 2022 году. Офицер отметил, что альянс контролирует участок от Бейкерсфилда до южной границы Калифорнии. По его оценкам, только в Лос-Анджелесе насчитывается более 100 тысяч представителей этого преступного объединения.
Напомним, в декабре сообщалось, что в Сальвадоре члена банды MS-13 приговорили к 1335 годам тюремного заключения. Ещё десять представителей группировки получили сроки от 463 до 958 лет.