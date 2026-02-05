NYP: в Калифорнии объединились две самые жестокие банды

Детектив полиции Лос-Анджелеса Хьюго Айон, который расследует преступления банд уже 26 лет, уточнил, что информация о договорённостях между двумя группировками начала распространяться ещё в 2022 году. Офицер отметил, что альянс контролирует участок от Бейкерсфилда до южной границы Калифорнии. По его оценкам, только в Лос-Анджелесе насчитывается более 100 тысяч представителей этого преступного объединения.