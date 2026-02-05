В Омске возобновят маршруты № 470Н и № 343 на десяти автобусах ПАЗ

В Омске возобновят работу два автобусных маршрута — № 470Н и № 343 — с измененными схемами движения. Новым перевозчиком назначен ООО «Альянс», который будет использовать не менее десяти крупногабаритных автобусов марки ПАЗ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэрии города.
Ранее маршрут № 470 соединял поселок Чкаловский с районом ДСК-2 через центр города, однако в 2023 году его схему скорректировали с исключением проезда по центральным улицам. Обновленный маршрут № 470Н будет следовать от улицы Романенко через весь поселок Чкаловский, далее по улицам Лизы Чайкиной, Маяковского, проспекту Карла Маркса, улицам Гагарина, Интернациональной, Красному Пути, через метромост, а затем по улицам 3-я Енисейская, 3-я Островская, Крупской, Лукашевича, Дианова и 2-я Солнечная.
Изменит схему движения также и маршрут № 343. Он следует от ДСК-2 до Амурского-2. Автобусы будут следовать сначала в центральную часть города, а затем поворачивать в направлении Амура. Согласно региональному законодательству о пассажирских перевозках, на обоих маршрутах запрещено использование малогабаритного подвижного состава.
Работа маршрутов начнется в ближайшие дни после завершения подготовки подвижного состава и оформления необходимых разрешений.