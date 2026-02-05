В Омске возобновят маршруты № 470Н и № 343 на десяти автобусах ПАЗ

Ранее маршрут № 470 соединял поселок Чкаловский с районом ДСК-2 через центр города, однако в 2023 году его схему скорректировали с исключением проезда по центральным улицам. Обновленный маршрут № 470Н будет следовать от улицы Романенко через весь поселок Чкаловский, далее по улицам Лизы Чайкиной, Маяковского, проспекту Карла Маркса, улицам Гагарина, Интернациональной, Красному Пути, через метромост, а затем по улицам 3-я Енисейская, 3-я Островская, Крупской, Лукашевича, Дианова и 2-я Солнечная.