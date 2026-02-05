Директор Долиной объяснил отмену ее концертов в нескольких городах

Директор народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал причины отмены концертов певицы в Обнинске Калужской области и Брянске.
— Технический график, технические переносы и изменения в графике есть. Они бывают, это обычная практика, которая присутствует и в нашем процессе. Новые даты выступлений в этих городах уже есть. Ранее приобретенные билеты будут сохранены. Даты проведения концертов согласованы, — цитирует его издание «КП».
Пудовкин уточнил, что концерты состоятся в Обнинске 14 ноября, в Брянске — 15 ноября.
Концерт Ларисы Долиной в подмосковной Коломне находится под угрозой отмены из-за низкого спроса. Об этом 4 февраля сообщили представители концертной площадки. Выступление должно пройти 11 марта. Но организаторы смогли продать только 36 процентов билетов, из-за этого мероприятие может не состояться.
До этого артистка впервые после скандала с недвижимостью отменила концерт в одном из регионов. Речь идет о выступлении в Калужской области. Концерт должен был пройти 8 марта в Обнинске.
Несмотря на это, некоторые выступления Долиной имеют успех. 1 февраля она дала первый сольный концерт в подмосковном Домодедове. Певица собрала полный зал.