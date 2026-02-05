Трамп придумал название оружия «дискомбобулятор»: президент США гордится этим

До этого Трамп тоже хвастался оружием США. Он заявил, что Пентагона есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России. При этом, по словам политика, у страны этих ракет «огромное количество». Американский лидер подчеркнул, что РФ могла получить информацию о соответствующих технологиях от предыдущего руководства страны.