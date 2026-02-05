Ричмонд
Трамп придумал название оружия «дискомбобулятор»: президент США гордится этим

Трамп признался, что придумал название дискомбобулятора и гордится этим.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что название «дискомбобулятор» американскому оружию, примененному в Венесуэле, придумал он сам. В этом он признался в интервью журналистам.

Американский лидер заявил, что очень гордится этим.

Напомним, в 2020 году, в свой первый президентский срок Трамп сообщил, что в Соединенных Штатах Америки разрабатывают «супер-пупер» ракету, которая будет в 17 раз быстрее самых современных аналогов в мире.

До этого Трамп тоже хвастался оружием США. Он заявил, что Пентагона есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России. При этом, по словам политика, у страны этих ракет «огромное количество». Американский лидер подчеркнул, что РФ могла получить информацию о соответствующих технологиях от предыдущего руководства страны.

