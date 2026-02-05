Служба экстренной помощи Финляндии увеличила число переводчиков из-за Украины

Конфликт на Украине привел к росту нагрузки на экстренные службы Финляндии и увеличению числа вызовов, требующих перевода. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на пресс-релиз службы экстренной помощи.
По данным ведомства, за последние годы заметно выросло количество обращений на иностранных языках. Вместе с этим резко увеличилась потребность в услугах переводчиков при приеме экстренных вызовов. В службе подчеркивают, что наиболее существенный рост был зафиксирован после начала конфликта на Украине.
Согласно приведенной статистике, только за 2025 год перевод понадобился 1844 раза. Чаще всего экстренные службы сталкивались с необходимостью перевода с русского, украинского и арабского языков.
Рост числа обращений связывают с увеличением миграционного потока и изменением языковой структуры населения. Экстренные службы отмечают, что работа с вызовами на иностранных языках требует дополнительных ресурсов и времени.
Ранее, в декабре 2024 года, агентство STT со ссылкой на миграционную службу Финляндии Migri сообщало, что власти страны рассматривают возможность возвращения части беженцев на Украину. Руководитель отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти заявлял, что новая политика основывается на оценке ситуации в регионах Украины, часть которых, по мнению финской стороны, не затронута боевыми действиями и может быть признана безопасной для проживания.
Читайте также: В Европе обвинили Рютте в попытке сорвать переговоры по Украине.