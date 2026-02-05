Служба экстренной помощи Финляндии увеличила число переводчиков из-за Украины

Ранее, в декабре 2024 года, агентство STT со ссылкой на миграционную службу Финляндии Migri сообщало, что власти страны рассматривают возможность возвращения части беженцев на Украину. Руководитель отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти заявлял, что новая политика основывается на оценке ситуации в регионах Украины, часть которых, по мнению финской стороны, не затронута боевыми действиями и может быть признана безопасной для проживания.