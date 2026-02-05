Прибалтика поддержала идею возобновления диалога между ЕС и РФ: что известно

Латвийский премьер выразила готовность взять на себя роль спецпосланника. Силиня считает, что за переговорным столом уместнее видеть представителей крупных держав — Германии, Франции или Великобритании. Кроме того, она отметила, что подходящей кандидатурой мог бы стать и премьер-министр Польши Дональд Туск.