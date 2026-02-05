Ричмонд
Прибалтика поддержала идею возобновления диалога между ЕС и РФ: что известно

Латвия и Эстония хотят, чтобы Евросоюз начал прямые переговоры с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения спецпосланника ЕС для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Европейскому союзу следует назначить спецпосланника в рамках продолжающихся переговоров», — передает их слова телеканал Euronews.

Латвийский премьер выразила готовность взять на себя роль спецпосланника. Силиня считает, что за переговорным столом уместнее видеть представителей крупных держав — Германии, Франции или Великобритании. Кроме того, она отметила, что подходящей кандидатурой мог бы стать и премьер-министр Польши Дональд Туск.

По мнению Кариса, эту должность должен занять представитель крупной европейской страны. Президент Эстонии уточнил, что при этом кандидат также должен пользоваться доверием обеих сторон конфликта — и РФ, и Украины.

Он также добавил, что страна «немного припозднилась» и переговоры необходимо было начинать ранее.

Однако эстонский МИД занял иную позицию, заявив, что вести переговоры с Москвой нельзя, пока та не откажется от своих нынешних целей в конфликте на Украине.

Кроме этого, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Балтии стремятся спровоцировать Россию с целью активации статьи 5 Североатлантического договора. Тогда министр подчеркнул, что провокационные действия в отношении России имеют цель — получить законный предлог для начала серьезной войны, используя механизм коллективной обороны по уставу НАТО.

В то же время заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский сообщил, что Москва считает недружественными действия стран Балтии по регламентации административно-хозяйственной деятельности своих посольств.

В свою очередь в ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказывала мнение, что перспектив восстановления диалога с Латвией, Литвой и Эстонией пока не просматривается.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва открыта к обсуждению актуальных вопросов со всеми странами. Как подчеркивал Песков, основой для любых контактов должно служить взаимное уважение и соблюдение интересов обеих сторон.

