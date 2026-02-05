Военный рассказал, что на самом деле творится у Купянска

Военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко рассказал aif.ru о реальной ситуации у Купянска Харьковской области.
Напомним, ВС РФ отразили очередную контратаку ВСУ: механизированная бригада противника пыталась прорвать оборону возле населенного пункта Благодатовка, но была отброшена.
«Ситуация у Купянска остается стабильно напряженной, я бы даже сказал — сложной. Военно-политическое руководство Украины сделало акцент на данном населенном пункте и пытается сделать из него очередную “перемогу”. Это единственный участок, по моему субъективному мнению, где сейчас украинское руководство бросает все силы, средства и возможные ресурсы для того, чтобы восстановить контроль над населенным пунктом», — отметил Марочко.
По его словам, Купянск постоянно находится под огневым воздействием со стороны противника, контратаки не прекращаются.
«Есть некоторые частичные успехи украинских формирований на тактическом уровне, но стратегический перевес находится на стороне Вооруженных сил Российской Федерации, поскольку самые выгодные рубежи на севере города находятся под их контролем», — обозначил Марочко.
По данным эксперта, ВС РФ также продвигаются юго-восточнее Купянска, расширяя зону контроля.
«Пока безуспешные попытки украинского командования отбить позиции не прекращаются, российские бойцы пользуются моментом: на тех участках, где противник ослабил оборонительную линию, они ее прорывают и продвигаются вперед», — сообщил Марочко.
Собеседник издания подчеркнул, что в действиях ВСУ у Купянска абсолютно никакой военной целесообразности.
«Если говорить о военной целесообразности, то ее нет. И здесь я бы провел сравнение с Курском. Всем тем, кто разбирается в военной тактике и стратегии, давно понятно, что Купянск украинским подразделениям пора было оставить давным-давно и отойти на запасные позиции. Но политическая целесообразность оказалась намного выше, чем здравая военная логика. Поэтому сейчас на данном участке продолжается активная фаза боевых действий, и в ближайшее время ослабления давления со стороны противника я пока не вижу», — подытожил Марочко.
