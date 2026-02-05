Военный рассказал, что на самом деле творится у Купянска

«Если говорить о военной целесообразности, то ее нет. И здесь я бы провел сравнение с Курском. Всем тем, кто разбирается в военной тактике и стратегии, давно понятно, что Купянск украинским подразделениям пора было оставить давным-давно и отойти на запасные позиции. Но политическая целесообразность оказалась намного выше, чем здравая военная логика. Поэтому сейчас на данном участке продолжается активная фаза боевых действий, и в ближайшее время ослабления давления со стороны противника я пока не вижу», — подытожил Марочко.