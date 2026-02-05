Омича утвердили одним из главных по регистрации судов по Обь-Иртышскому бассейну

В среду, 4 февраля 2026 года, представители ФБУ «Администрация “Обь-Иртышводпуть” озвучили имя нового замруководителя структуры, призванной обеспечивать государственный портовый контроль на вверенном участке, включающем в себя территорию от границы с Республикой Казахстан до Заполярья. Руководящую должность получил Андрей Комаров.