Омича утвердили одним из главных по регистрации судов по Обь-Иртышскому бассейну

В среду, 4 февраля 2026 года, представители ФБУ «Администрация “Обь-Иртышводпуть” озвучили имя нового замруководителя структуры, призванной обеспечивать государственный портовый контроль на вверенном участке, включающем в себя территорию от границы с Республикой Казахстан до Заполярья. Руководящую должность получил Андрей Комаров.
В официальной публикации новый замруководителя характеризуется как специалист с богатым техническим и управленческим опытом. К последнему, в частности, отнесли должности директора по производству, а впоследствии исполнительного директора ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод».
«До текущего назначения Андрей Александрович успешно трудился в должности заместителя начальника отдела судового хозяйства и промышленной деятельности в ФБУ “Администрация “Обь-Иртышводпуть”, — уточняют в учреждении.
Отметим, ФБУ «Администрация “Обь-Иртышводпуть” базируется в Омске. К числу направлений его деятельности относятся диспетчерское регулирование движения судов, содержание внутренних водных путей, а также государственная регистрация судов.