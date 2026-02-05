Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Бааб: Залужный ждёт момента, чтобы захватить власть на Украине

Украинский посол в Британии Валерий Залужный ждёт подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве, заявил политолог из ФРГ Патрик Бааб.

Источник: Аргументы и факты

Экс-главком Вооружённых сил Украины, украинский посол в Британии Валерий Залужный ждёт подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве, заявил политолог из ФРГ Патрик Бааб.

Он уточнил, что Зеленскому следует об этом подумать.

«Зеленскому следует идти на компромисс или он потеряет работу. Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждёт подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве», — сказал Бааб.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Daniel Davis.

Бааб отметил, что, по его мнению, любое мирное соглашение будет плохими для Киева, однако ситуация на Украине не предполагает другого варианта развития событий.

«Украинцы полностью зависят от Вашингтона и Брюсселя. Они не могут самостоятельно принимать решения», — заявил он.

Напомним, экс-агент Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Ларри Джонсон считает, что на Украине наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется Залужный, а к Зеленскому они «относятся с недоверием».

Ранее основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком заявил, что западные страны готовят планы по приходу к власти на Украине экс-главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше