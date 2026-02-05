Экс-главком Вооружённых сил Украины, украинский посол в Британии Валерий Залужный ждёт подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве, заявил политолог из ФРГ Патрик Бааб.
Он уточнил, что Зеленскому следует об этом подумать.
«Зеленскому следует идти на компромисс или он потеряет работу. Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждёт подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве», — сказал Бааб.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Daniel Davis.
Бааб отметил, что, по его мнению, любое мирное соглашение будет плохими для Киева, однако ситуация на Украине не предполагает другого варианта развития событий.
«Украинцы полностью зависят от Вашингтона и Брюсселя. Они не могут самостоятельно принимать решения», — заявил он.
Напомним, экс-агент Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Ларри Джонсон считает, что на Украине наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется Залужный, а к Зеленскому они «относятся с недоверием».
Ранее основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком заявил, что западные страны готовят планы по приходу к власти на Украине экс-главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.