В новосибирском вузе запустили первое в Сибири обучение урбанистов

Новосибирские вузы готовятся к новому набору студентов. В частности, Сибирский государственный университет геосистем и технологий расширил свои образовательные предложения, запустив две уникальные программы. Об этом в эфире радио «Городская волна» рассказала ректор СГУГиТ Светлана Янкелевич.
Одно из направлений — бакалавриат по юриспруденции по профилю «Земельно-имущественные отношения и природоресурсное право». Эта программа является единственной за Уралом. По славам ректора, она появилась в ответ на запрос работодателей, в том числе Росреестра, испытывающих дефицит юристов с глубокими знаниями в области земельного права. Такие специалисты, сочетающие юридические, геодезические и кадастровые знания, крайне востребованы для решения сложных земельных споров.
Кроме того, в магистратуре СГУГиТ запустили направление «Урбанистика и стратегическое управление земельными ресурсами города». Эта программа, также не имеющая аналогов в стране, готовит уникальных специалистов по городскому планированию, устойчивости городской среды и урбанистическому дизайну. Студентам предлагаются бюджетные места.