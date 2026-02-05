В новосибирском вузе запустили первое в Сибири обучение урбанистов

Одно из направлений — бакалавриат по юриспруденции по профилю «Земельно-имущественные отношения и природоресурсное право». Эта программа является единственной за Уралом. По славам ректора, она появилась в ответ на запрос работодателей, в том числе Росреестра, испытывающих дефицит юристов с глубокими знаниями в области земельного права. Такие специалисты, сочетающие юридические, геодезические и кадастровые знания, крайне востребованы для решения сложных земельных споров.