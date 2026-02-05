Стало известно, зачем Макрон стремится позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет добиться звонка российскому главе Владимиру Путину с целью спасти свою политическую карьеру. Подобное мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Реальность такова, что сейчас Макрон поссорился со всеми. И конфликт с Илоном Маском, и противостояние с непокорным парламентом ослабляют его позиции. А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Как рассказал политик, сейчас Макрон целенаправленно ищет тему-отвлечение, чтобы переключить внимание французов с некоторых скандалов. Среди них — его конфликт с Маском и упоминание в документах, связанных с Джеффри Эпштейном.
Ранее французский лидер заявил, что уже организована техническая подготовка к контактам с российским президентом.
На днях дипсоветник Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву для встречи с представителями РФ.