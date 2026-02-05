В Новосибирске введут режим готовности из-за угрозы обрушения

Администрации района поручено оградить здание забором и установить предупреждающие знаки «Опасность» и «Проход запрещен». Минобороны рекомендовано организовать охранно-предупредительные мероприятия, установить ограждения и сетки для ограничения доступа, а также провести работы по сохранению конструкции.