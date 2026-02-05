В Новосибирске введут режим готовности из-за угрозы обрушения

В Новосибирске власти намерены ввести режим повышенной готовности в Октябрьском районе на участке между домами Василия Старощука, 5/1, и Гаранина, 1. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале мэрии.
Причиной мер стала угроза обрушения кровли одного из заброшенных зданий военного городка № 17: «Это необходимо для оперативного предотвращения возможной ЧС».
Администрации района поручено оградить здание забором и установить предупреждающие знаки «Опасность» и «Проход запрещен». Минобороны рекомендовано организовать охранно-предупредительные мероприятия, установить ограждения и сетки для ограничения доступа, а также провести работы по сохранению конструкции.
Военный городок № 17 занимает 85 гектаров между улицами Кошурникова, Бориса Богаткова, Лескова, Ипподромской, Фрунзе и Военной. Комплекс включает 36 кирпичных зданий, построенных в 1910—1913 и 1938−1941 годах, и внесён в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.