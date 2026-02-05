Глава РАН объяснил аномалии в поведении загадочной кометы 3I/ATLAS

«Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы — у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность “вылизана” солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца», — приводит слова Красникова РИА «Новости».
Несмотря на аномалии в поведении — изменения скорости вращения и цвета, — учёные смогли дать всему этому рациональное объяснение.
«Всё давно было просчитано — орбита, степень опасности кометы, — и понятно, что она сейчас уходит дальше, к Юпитеру, и покидает нашу солнечную систему», — добавил глава РАН.
Напомним, межзвёздный объект 3I/ATLAS, вошедший в Солнечную систему, сейчас находится на пути к Юпитеру и пройдёт на минимальном расстоянии от него примерно 17 марта. Полёт данной кометы от Земли до Юпитера совпадает с исключительно редким парадом планет. Сейчас Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс и Юпитер оказались примерно на одной линии. Объект 3I/ATLAS теперь встроен в эту конфигурацию и попал с планетами на одну ось.
