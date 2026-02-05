В ГД рассказали о сроках подготовки поправок о регистрации в апартаментах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Парламентарии и правительство РФ могут начать разрабатывать изменения законодательства, которые позволят гражданам России временно регистрироваться в апартаментах, в обозримом будущем. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).
«В постановлении Конституционного суда нет строгих сроков, но оно обязывает федерального законодателя и правительство РФ внести необходимые изменения. Учитывая, что МВД ранее поддерживало идею учета граждан в апартаментах, работа может быть начата в обозримой перспективе, но точных временных рамок сейчас нет», — рассказал депутат.
Кошелев пояснил, что принятое решение не делает апартаменты жильем, однако устраняет правовой пробел для покупателей и, вероятно, повлияет на рынок. «Юридические риски сделок снизятся. Инвесторы и покупатели теперь будут четко понимать: это нежилая недвижимость, но с правом временной регистрации», — добавил он.
По словам депутата, возможность временной регистрации снимет ключевое ограничение для покупателей, рассматривавших апартаменты для собственного проживания, что может повысить спрос, а улучшение потребительских качеств может сделать объект ликвиднее. При этом, как отметил Кошелев, значительный рост цен маловероятен из-за сохранения всех прочих недостатков, в частности, высоких налогов и отсутствия социальной инфраструктуры.
Постановление Конституционного суда.
Ранее Конституционный суд (КС) РФ разрешил гражданам России регистрироваться по месту пребывания в нежилых помещениях, пригодных для проживания (апартаментах). Согласно постановлению суда, отсутствие возможности регистрации, при том, что проживание не запрещено, необоснованно ограничивает право на свободный выбор места пребывания и право собственности, поскольку владельцы не могут в полной мере использовать свое имущество для личных или семейных нужд.
Правовой вопрос возник в связи с жалобой гражданки Виктории Пиуновой. Женщина обратилась в паспортный стол с заявлением о регистрации по месту пребывания для себя и членов семьи в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих ее родственникам. Однако ей было отказано на том основании, что регистрация граждан в нежилых помещениях законодательством не предусмотрена, а само помещение не входит в номерной фонд гостиницы. Суды общей юрисдикции поддержали это решение.
В постановлении отмечается, что оспариваемые нормы закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения» и правил регистрации не соответствуют Конституции. До внесения изменений в законодательство регистрация по месту пребывания для собственников таких нежилых помещений и их близких родственников должна осуществляться в обычном порядке, как для жилых помещений. Такая позиция не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства и не меняет правил налогообложения или оплаты ЖКУ. Дело подлежит пересмотру в соответствии с данной правовой позицией КС РФ.