В ГД рассказали о сроках подготовки поправок о регистрации в апартаментах

Правовой вопрос возник в связи с жалобой гражданки Виктории Пиуновой. Женщина обратилась в паспортный стол с заявлением о регистрации по месту пребывания для себя и членов семьи в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих ее родственникам. Однако ей было отказано на том основании, что регистрация граждан в нежилых помещениях законодательством не предусмотрена, а само помещение не входит в номерной фонд гостиницы. Суды общей юрисдикции поддержали это решение.