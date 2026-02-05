Астроном Киселев объяснил появление загадочного летающего объекта у Солнца

Примечательно, что солнцецарапающая комета, о которой упомянул Киселев, похожа на птицу. Это объясняется тем, что близость к Солнцу вызывает испарение летучих веществ, таких как вода и углекислый газ, что приводит к образованию яркого шлейфа.