Астроном Киселев объяснил появление загадочного летающего объекта у Солнца

Российские ученые зафиксировали загадочный объект возле Солнца. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru рассказал, что это может быть.
Напомним, кадр с загадочным объектом опубликовали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Снимок, как утверждают ученые, был сделан 2 февраля в 18:12 по московскому времени с помощью телескопа LASCO. Специалисты предположили, что загадочный объект на фотографии является галактической частицей.
Астроном Киселев выразил мнение, что снимок был сделан гораздо раньше, а также сообщил, что это может быть солнцецарапающая комета (также ее называют сунгрейзер).
«Среди других версий. Это может быть плазменное образование в солнечной короне, оптическая иллюзия или дефект оптики», — добавил астроном.
Примечательно, что солнцецарапающая комета, о которой упомянул Киселев, похожа на птицу. Это объясняется тем, что близость к Солнцу вызывает испарение летучих веществ, таких как вода и углекислый газ, что приводит к образованию яркого шлейфа.
