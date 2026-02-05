Суд взыскал с омского производителя окон более 550 тысяч рублей

В январе 2023 года между истцом и работником компании был заключен устный договор на изготовление и монтаж оконных конструкций в квартире. Работы выполнены летом того же года, однако с наступлением холодов выявились серьезные дефекты: сильное продувание блоков, проникновение воды с улицы и обледенение конструкций в зимний период. Несмотря на обращения в течение более года, недостатки устранены не были.