Суд взыскал с омского производителя окон более 550 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд Омска взыскал с производителя окон свыше 550 тысяч рублей в пользу гражданки, пострадавшей от установки бракованных пластиковых окон и балконной двери. Сумма включает возмещение убытков, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей».
В январе 2023 года между истцом и работником компании был заключен устный договор на изготовление и монтаж оконных конструкций в квартире. Работы выполнены летом того же года, однако с наступлением холодов выявились серьезные дефекты: сильное продувание блоков, проникновение воды с улицы и обледенение конструкций в зимний период. Несмотря на обращения в течение более года, недостатки устранены не были.
По ходатайству стороны суд назначил строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила многочисленные дефекты производственного и монтажного характера. Эксперты установили, что балконный блок и одно из окон экономически нецелесообразно ремонтировать — конструкции подлежат полной замене. Суд пришел к выводу, что ответственность за производственные недостатки несет непосредственно изготовитель — ООО «Евроокно Стандарт».
Решение суда первой инстанции оставлено без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда.