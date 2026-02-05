Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс США принял законопроект о наращивании добычи редкоземельных элементов

Американский Конгресс утвердил закон, который стимулирует добычу редкоземельных металлов и других стратегических ресурсов внутри страны и снижает зависимость от импорта. Документ призван ускорить выдачу разрешений на проекты и геологоразведку.

Источник: Life.ru

Закон поддержали 224 члена Палаты представителей, против высказались 195. В соответствии с документом администрация должна подготовить отчёт для комитетов Конгресса о влиянии иностранных поставок на экономику и возможных финансовых потерях.

Предусмотрены меры для ускорения выдачи разрешений на горнодобывающие проекты, расширения геологоразведки и поиска новых месторождений. Ожидается, что это усилит внутреннее производство и укрепит национальную независимость в ключевых секторах.

А ранее Аргентина подписала рамочный контракт с Соединёнными Штатами, направленный на развитие партнёрства в сфере критически важных минералов и укрепление соответствующих цепочек поставок. В МИД Аргентины заявили, что инициатива призвана создать условия для долгосрочных инвестиций на фоне растущего мирового спроса на минералы. В ведомстве также сообщили, что экспорт горнодобывающего сектора страны в 2025 году вырос на 30%, достигнув рекордных $6 млрд.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше