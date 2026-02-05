Конгресс США принял законопроект о наращивании добычи редкоземельных элементов

Закон поддержали 224 члена Палаты представителей, против высказались 195. В соответствии с документом администрация должна подготовить отчёт для комитетов Конгресса о влиянии иностранных поставок на экономику и возможных финансовых потерях.
Предусмотрены меры для ускорения выдачи разрешений на горнодобывающие проекты, расширения геологоразведки и поиска новых месторождений. Ожидается, что это усилит внутреннее производство и укрепит национальную независимость в ключевых секторах.
А ранее Аргентина подписала рамочный контракт с Соединёнными Штатами, направленный на развитие партнёрства в сфере критически важных минералов и укрепление соответствующих цепочек поставок. В МИД Аргентины заявили, что инициатива призвана создать условия для долгосрочных инвестиций на фоне растущего мирового спроса на минералы. В ведомстве также сообщили, что экспорт горнодобывающего сектора страны в 2025 году вырос на 30%, достигнув рекордных $6 млрд.
