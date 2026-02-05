Школьники Владивостока начнут изучать беспилотники на уроках математики и физики

Работу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) планируют интегрировать в уроки математики и физики у школьников Владивостока. Инициативу обсудили на рабочей встрече представители управления образования администрации города, директора школ и педагоги, специализирующиеся на робототехнике и дрон-технологиях, сообщила пресс-служба городской мэрии.
«По поручению главы Владивостока Константина Шестакова планируем внедрить обучение работе с БПЛА в некоторые школьные дисциплины. Пилотный проект планируем запустить в школе № 17. По итогам этой работы мы сможем доработать эту инициативу, чтобы интегрировать ее в дальнейшем и в других учреждениях образования города», — рассказала начальник управления образования Милица Щипун.
Цель инициативы — развитие инженерного мышления и формирование у школьников навыков применения теоретических знаний на практике. Отмечается, что сегодня БПЛА активно используются в сельском хозяйстве, логистике, экологии и сфере безопасности, и знакомство с этими технологиями в школе открывает перед ребятами новые профессиональные горизонты.
В перспективе обучение с применением БПЛА планируется расширить на уроки информатики, биологии, обществознания и даже физической культуры.
На данный момент кружки по робототехнике и управлению дронами функционируют в 13 школах Владивостока, где занимаются более 1 500 учащихся. Все школы обеспечены учебными комплектами БПЛА «Пионер» и тренировочными кубами для безопасных занятий.