В Братском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Его открыли в поселке Мамырь.

Источник: Министерство здравоохранения Иркутской области

В поселке Мамырь Братского района открыли фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в минздраве Иркутской области.

Фельдшерско-акушерский пункт, открытый в поселке Мамырь, стал 15-м по счету в Братском районе. На его создание выделили более 12 млн рублей. В ФАПе есть процедурный, прививочный, стерилизационный кабинеты. Имеется медоборудование — электрокардиограф, тонометр, гинекологическое кресло, холодильники для хранения лекарственных препаратов и вакцин. Качественную медпомощь получат 250 жителей поселка.

В 2026 году в Братском районе планируют открыть еще два ФАПа — в селе Илир и поселке Карахун. Средства на эти цели уже выделены.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области предоставят новые квартиры более чем 360 молодым семьям в 2026 году.