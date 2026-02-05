В Братском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт, открытый в поселке Мамырь, стал 15-м по счету в Братском районе. На его создание выделили более 12 млн рублей. В ФАПе есть процедурный, прививочный, стерилизационный кабинеты. Имеется медоборудование — электрокардиограф, тонометр, гинекологическое кресло, холодильники для хранения лекарственных препаратов и вакцин. Качественную медпомощь получат 250 жителей поселка.