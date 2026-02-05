В Астане прошел открытый чемпионат по кикбоксингу среди молодежи

Соревнования прошли на площадке спортивного комплекса Aspan, передает DKNews.kz.
Турнир был организован столичным департаментом полиции совместно с членами Совета по профилактике наркоправонарушений при ДП города.
Спорт как альтернатива вредным привычкам.
Основная цель чемпионата — пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и других пагубных привычек среди подростков и молодежи, а также популяризация кикбоксинга как доступного и зрелищного вида спорта.
Организаторы подчеркнули, что подобные турниры позволяют вовлекать подростков в системные занятия спортом и формировать устойчивую мотивацию к активному образу жизни.
География и масштаб турнира.
В соревнованиях приняли участие более 250 юных кикбоксеров. Открытый статус чемпионата позволил собрать спортсменов не только из столицы, но и из других городов и регионов страны.
На татами вышли участники из:
Астаны Актау Кокшетау Костаная Щучинска Атбасара.
Такой формат сделал турнир более конкурентным и зрелищным.
Яркие поединки и спортивный азарт.
По словам организаторов и судей, чемпионат прошел в напряженной и динамичной атмосфере, с большим количеством равных и эмоциональных боев.
«Чемпионат имеет открытый статус — помимо астачан в нем задействованы гости из Актау, Кокшетау, Костаная, Щучинска, Атбасара. Очень интересный турнир — много ярких, зрелищных поединков, бескомпромиссная борьба, где каждый из ребят хочет победить», — отметил главный судья соревнований, вице-президент Федерации кикбоксинга Астаны Ернар Омаров.
Профилактика через личный пример.
Организаторы подчеркнули, что сочетание спортивных мероприятий и профилактических акций позволяет доносить важные социальные месседжи в понятной и привлекательной для молодежи форме.
По их словам, развитие массового спорта и поддержка детско-юношеских соревнований остаются одним из ключевых инструментов профилактики наркоправонарушений в городской среде.