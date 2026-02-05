Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане прошел открытый чемпионат по кикбоксингу среди молодежи

В рамках акции «Астана — город без наркотиков» в столице состоялся Открытый чемпионат по кикбоксингу среди молодежи и кадетов.

Источник: DKNews.kz

Соревнования прошли на площадке спортивного комплекса Aspan, передает DKNews.kz.

Турнир был организован столичным департаментом полиции совместно с членами Совета по профилактике наркоправонарушений при ДП города.

Спорт как альтернатива вредным привычкам.

Основная цель чемпионата — пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и других пагубных привычек среди подростков и молодежи, а также популяризация кикбоксинга как доступного и зрелищного вида спорта.

Организаторы подчеркнули, что подобные турниры позволяют вовлекать подростков в системные занятия спортом и формировать устойчивую мотивацию к активному образу жизни.

География и масштаб турнира.

В соревнованиях приняли участие более 250 юных кикбоксеров. Открытый статус чемпионата позволил собрать спортсменов не только из столицы, но и из других городов и регионов страны.

На татами вышли участники из:

Астаны Актау Кокшетау Костаная Щучинска Атбасара.

Такой формат сделал турнир более конкурентным и зрелищным.

Яркие поединки и спортивный азарт.

По словам организаторов и судей, чемпионат прошел в напряженной и динамичной атмосфере, с большим количеством равных и эмоциональных боев.

«Чемпионат имеет открытый статус — помимо астачан в нем задействованы гости из Актау, Кокшетау, Костаная, Щучинска, Атбасара. Очень интересный турнир — много ярких, зрелищных поединков, бескомпромиссная борьба, где каждый из ребят хочет победить», — отметил главный судья соревнований, вице-президент Федерации кикбоксинга Астаны Ернар Омаров.

Профилактика через личный пример.

Организаторы подчеркнули, что сочетание спортивных мероприятий и профилактических акций позволяет доносить важные социальные месседжи в понятной и привлекательной для молодежи форме.

По их словам, развитие массового спорта и поддержка детско-юношеских соревнований остаются одним из ключевых инструментов профилактики наркоправонарушений в городской среде.