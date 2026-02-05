Ричмонд
Юная кинозвезда сделала одно шокирующее признание

Актриса Анна Пересильд рассказала, что просмотр собственных работ дается ей непросто.

Актриса Анна Пересильд рассказала, что просмотр собственных работ дается ей непросто. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Первая».

По словам артистки, видеть себя на большом экране для нее психологически тяжело. Она призналась, что во время сеансов нередко испытывает страх заметить собственные ошибки и потому иногда просто закрывает глаза, надеясь, что в прошлом не допустила серьезных промахов.

Несмотря на внутренний дискомфорт, Пересильд старается все же смотреть картины, в которых снималась. Чаще всего, уточнила она, это происходит именно в кинотеатрах, а не в домашней обстановке.

Актриса также отметила, что болезненно воспринимает критику, как и любой человек. Однако негативные отзывы, по ее словам, не становятся поводом для разочарования, а, напротив, подталкивают к профессиональному росту и желанию работать лучше и масштабнее.

