Юная кинозвезда сделала одно шокирующее признание

Актриса Анна Пересильд рассказала, что просмотр собственных работ дается ей непросто. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Первая».
По словам артистки, видеть себя на большом экране для нее психологически тяжело. Она призналась, что во время сеансов нередко испытывает страх заметить собственные ошибки и потому иногда просто закрывает глаза, надеясь, что в прошлом не допустила серьезных промахов.
Несмотря на внутренний дискомфорт, Пересильд старается все же смотреть картины, в которых снималась. Чаще всего, уточнила она, это происходит именно в кинотеатрах, а не в домашней обстановке.
Актриса также отметила, что болезненно воспринимает критику, как и любой человек. Однако негативные отзывы, по ее словам, не становятся поводом для разочарования, а, напротив, подталкивают к профессиональному росту и желанию работать лучше и масштабнее.
