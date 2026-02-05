Игрок омского «Авангарда» Константин Окулов побил рекорд Рида Буше

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина 30-летний нападающий Константин Окулов перешел в омский «Авангард» в декабре 2024 года в результате обмена из ЦСКА на Коула Касселса. В марте 2025 года клуб продлил соглашение с форвардом ещё на три года. Зарплата Окулова за сезон составляет 50 млн рублей.