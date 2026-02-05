Игрок омского «Авангарда» Константин Окулов побил рекорд Рида Буше

Хоккеист омского «Авангарда» Константин Окулов обновил рекорд клуба по количеству результативных баллов, заработанных в большинстве. В 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ 17-й номер команды набрал 31 (7+24) очко при реализации численного преимущества команды.
«Настоящий конвейер для шайб в большинстве», — написала пресс-служба клуба.
Предыдущий рекорд принадлежит Риду Буше. В сезоне 2023/24 за 64 игры он заработал 29 (19+10) очков.
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина 30-летний нападающий Константин Окулов перешел в омский «Авангард» в декабре 2024 года в результате обмена из ЦСКА на Коула Касселса. В марте 2025 года клуб продлил соглашение с форвардом ещё на три года. Зарплата Окулова за сезон составляет 50 млн рублей.
Рид Буше теперь выступает за «Автомобилист». Команда из Екатеринбурга предложила ему контракт на тех же условиях, что и «Авангард» в минувшем сезоне. За «Авангард» Буше отыграл 52 игры, отметившись 28 шайбами и 21 результативной передачей.
Сегодня, 5 февраля, гостей из Екатеринбурга ждут в Омске. Игра начнётся в 19−30 по омскому времени. Последние семь игр «Авангард» не уступал сопернику ни разу.