Обоснованность цен на хлеб в Приморье проверит антимонопольная служба

Если смотреть шире, Приморье вписывается в общероссийский тренд подорожания хлеба. По данным Росстата, к середине декабря 2025 года средняя цена килограмма хлеба из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной по России поднялась до примерно 99,79 рубля — это плюс 13,44% за год. Пшеничный хлеб и булочные изделия в среднем стоили около 116,97 рубля за килограмм, подорожав примерно на 11,21% по сравнению с концом 2024 года.