Обоснованность цен на хлеб в Приморье проверит антимонопольная служба

Приморское управление ФАС собирается проверить, насколько обоснованы цены на самые ходовые виды хлеба в крае. Об этом сообщила пресс-служба управления в регионе.
Антимонопольная служба намерена проанализировать, как формируются оптово‑отпускные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано‑пшеничной муки у местных производителей и посредников. Проверка охватит данные за 2025 год, включая структуру затрат предприятий и уровень наценок на продукцию. В управлении поясняют, что особое внимание уделят наиболее востребованным видам хлеба, которые входят в потребительскую корзину жителей региона.
В ФАС России отмечают, что инициатива касается не только Приморья: аналогичные проверки организованы в регионах по всей стране. По данным федерального ведомства, речь идет о масштабном изучении ценообразования на самые массовые виды хлеба, по которым жители наиболее чувствительны к подорожанию. Территориальные управления собирают информацию у производителей и торговых сетей, чтобы оценить, не завышены ли цены из‑за сговоров или злоупотребления положением на рынке.
По данным Приморскстата, в 2025 году хлеб и хлебобулочные изделия в крае заметно подорожали на фоне роста издержек у местных пекарен — в том числе из‑за удорожания сырья, логистики и оплаты труда.
К началу 2026 года рост не остановился: по оценке региональной статистики, только в январе цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Приморье увеличились примерно на 2,3%. В Банке России указывали, что подорожание хлеба входит в число факторов, которые разгоняли инфляцию в крае.
Если смотреть шире, Приморье вписывается в общероссийский тренд подорожания хлеба. По данным Росстата, к середине декабря 2025 года средняя цена килограмма хлеба из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной по России поднялась до примерно 99,79 рубля — это плюс 13,44% за год. Пшеничный хлеб и булочные изделия в среднем стоили около 116,97 рубля за килограмм, подорожав примерно на 11,21% по сравнению с концом 2024 года.
Эксперты, на которых ссылаются профильные издания, объясняют рост цен сразу несколькими причинами: сокращением посевных площадей под рожь, снижением производства ржаной муки, удорожанием сырья и другими производственными расходами. В этих условиях проверка ФАС должна показать, насколько вклад производителей и продавцов в финальную цену для покупателя соответствует их реальным затратам, и нет ли на рынке завышенных наценок.