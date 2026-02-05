Жители Калачинска пожаловались на ржавую воду: СК возбудил дело

В социальном паблике «Аварийный Омск» жители Калачинска неоднократно жаловались на непригодную для использования воду, поступающую из центрального водопровода. В течение продолжительного времени из кранов в квартирах калачинцев течет вода коричневого цвета. Как сообщают местные жители, ее невозможно использовать для питья, приготовления еды и даже гигиенических нужд. Ситуация создает прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.