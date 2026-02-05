Жители Калачинска пожаловались на ржавую воду: СК возбудил дело

«По факту бездействия должностных лиц следственным управлением возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В социальном паблике «Аварийный Омск» жители Калачинска неоднократно жаловались на непригодную для использования воду, поступающую из центрального водопровода. В течение продолжительного времени из кранов в квартирах калачинцев течет вода коричневого цвета. Как сообщают местные жители, ее невозможно использовать для питья, приготовления еды и даже гигиенических нужд. Ситуация создает прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.
В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП.
Напомним, что результаты независимой экспертизы воды из реки Обь в центре Новосибирска оказались тревожными. Пробы в районе Речного вокзала показали значительное превышение нормативов по ряду ключевых показателей.