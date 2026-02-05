Ричмонд
Доцент Иванова-Швец назвала условия досрочного выхода на пенсию

Россияне могут выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если наработают необходимый стаж — 37 лет для женщин и 42 года для мужчин. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Ранее установленного срока на пенсию могут выйти россияне, которые имеют нужный стаж работы. Он составляет 37 лет для женщин и 42 года у мужчин. Такое право может быть использовано за два года до достижения пенсионного возраста, — цитирует ее РИА Новости.

Также, по словам доцента, граждане предпенсионного возраста могут уйти на пенсию за два года до достижения пенсионного возраста, если потеряли работу и не могут трудоустроиться.

При этом они должны иметь 15-летний стаж и число пенсионных баллов не менее 30, а также зарегистрироваться в службе занятости.

Россиянам объяснили условия выхода на досрочную пенсию в связи с сокращением на работе. Согласно законодательству, возможность воспользоваться этим правом появляется только у тех, кому остается два года до наступления обычного пенсионного возраста. Об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.