Доцент Иванова-Швец назвала условия досрочного выхода на пенсию

— Ранее установленного срока на пенсию могут выйти россияне, которые имеют нужный стаж работы. Он составляет 37 лет для женщин и 42 года у мужчин. Такое право может быть использовано за два года до достижения пенсионного возраста, — цитирует ее РИА Новости.