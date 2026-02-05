В Башкирии резко ударят морозы

В ближайшие дни в Башкирию придут морозы. По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу температура воздуха опустится до 20−25 градусов ниже нуля, а местами — и ниже.
В четверг, 5 февраля, местами пройдет небольшой снег. Днем будет −16…-21 градус, местами до −11. Ветер западный, юго-западный, умеренный.
В пятницу, 6 февраля, ночью похолодает до −18…-23, местами до −28, днем потеплеет до −10…-15. Ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный, временами порывистый.
В субботу, 7 февраля, погода останется морозной. Ночью — −18…-23, в некоторых районах до −28, днем — −7…-12 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами. Местами возможен небольшой снегопад.
