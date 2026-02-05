Сильные осадки ожидаются в четверг в ряде регионов Казахстана

«С прохождением активного южного циклона и атмосферных фронтальных систем на большей части республики сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, на северо-западе, севере, в центре, на юге — сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе, юго-востоке республики по влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра с метелью, туманы, гололедные явления», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, во второй половине дня осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный ночью 3−8, днем 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью −6−8, днем −1+1.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью −1+1, днем +9+11.
В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6, днем +15+17.
В Акмолинской области ночью на западе и севере снег, днем на западе, севере и юге дождь со снегом. Днем −3+2, ночью −3−8.
В области Улытау дождь со снегом ночью на западе и севере, днем на всей территории. Днем −1+4, ночью −1−6.
В Карагандинской области утром и днем на западе дождь со снегом. Днем −2+3, ночью −8−13.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем −15−20, ночью −23−28.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем −12−17, ночью −17−22.
В Мангистауской области ночью на юге, севере и в центре, днем на юге, севере и востоке снег. Днем и ночью −5−10.
В Актюбинской области на юге, востоке и в центре дождь со снегом. Днем и ночью −7−12.
В Костанайской области снег, на юге и востоке дождь со снегом. Днем и ночью −5−10.
В Северо-Казахстанской области дождь со снегом. Днем 0−5, ночью −9−14.
В Павлодарской области без осадков. Днем −3−8, ночью −19−24.
В области Абай тоже без осадков. Днем −5−10, ночью −17−22.
В Восточно-Казахстанской области осадков тоже не ожидается. Днем −5−10, ночью −17−22.
В Кызылординской области дождь со снегом. Днем+3+8, ночью 0+5.
В Туркестанской области на западе и юге дождь, на севере в горах дождь со снегом. Днем +13+18, ночью +3+8.
В Жамбылской области днем на западе и севере в горах снег. Днем +13+18, ночью 0+5.
В Алматинской области без осадков. Днем +8+13, ночью −3+2.
В области Жетысу тоже без осадков. Днем +5+10, ночью −5−10.
«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики в связи прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.