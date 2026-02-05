Сильные осадки ожидаются в четверг в ряде регионов Казахстана

«С прохождением активного южного циклона и атмосферных фронтальных систем на большей части республики сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, на северо-западе, севере, в центре, на юге — сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе, юго-востоке республики по влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра с метелью, туманы, гололедные явления», — говорится в сообщении.