«Он меня реально чувствует»: Трамп высказался о симпатии к Клинтону

Президент США Дональд Трамп отметил, что продолжает испытывать симпатию к Биллу Клинтону. Он объяснил это хорошим отношением к нему со стороны бывшего президента и его способностью к пониманию.
«Я до сих пор хорошо отношусь к Биллу Клинтону… Мне нравилось его отношение ко мне. Казалось, он меня реально чувствует. Он меня понял», — поделился Трамп с телеканалом NBC.
Трамп признал, что его тревожит тот факт, что Билл Клинтон оказался под пристальным вниманием в рамках уголовного дела покойного Джеффри Эпштейна. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что, в отличие от Клинтона и Хиллари, не имел со скандальным финансистом никаких связей.
Как ранее писал KP.RU, бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон будут допрошены в рамках дела о сексуальных преступлениях, фигурантом которого был финансист Джеффри Эпштейн.