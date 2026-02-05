Ричмонд
«Он меня реально чувствует»: Трамп высказался о симпатии к Клинтону

Трамп признался в симпатии к Биллу Клинтону.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отметил, что продолжает испытывать симпатию к Биллу Клинтону. Он объяснил это хорошим отношением к нему со стороны бывшего президента и его способностью к пониманию.

«Я до сих пор хорошо отношусь к Биллу Клинтону… Мне нравилось его отношение ко мне. Казалось, он меня реально чувствует. Он меня понял», — поделился Трамп с телеканалом NBC.

Трамп признал, что его тревожит тот факт, что Билл Клинтон оказался под пристальным вниманием в рамках уголовного дела покойного Джеффри Эпштейна. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что, в отличие от Клинтона и Хиллари, не имел со скандальным финансистом никаких связей.

Как ранее писал KP.RU, бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон будут допрошены в рамках дела о сексуальных преступлениях, фигурантом которого был финансист Джеффри Эпштейн.

