Олимпиада-2026: расписание соревнований 5 февраля

Четверг, 5 февраля, станет вторым соревновательным днем Олимпиады-2026. NUR.KZ представляет расписание матчей дня на зимних Играх в Италии по казахстанскому времени.

Источник: Nur.kz

В четверг продолжится групповой этап турнира смешанных пар по кёрлингу. Также борьбу на Олимпиаде начнут женские хоккейные сборные и сноубордисты. В соревнованиях по кёрлингу пройдут матчи второй, третьей и четвёртой сессий. Параллельно будет играться по четыре встречи. Всего за медали борются десять дуэтов — из Канады, Чехии, Эстонии, Великобритании, Италии, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Швейцарии и США.

Керлинг, смешанные пары:

  • 14:05: Великобритания — Эстония, Чехия — Швеция, Норвегия — США, Южная Корея — Италия.

  • 18:35: США — Швейцария, Норвегия — Канада.

  • 23:05: Канада — Италия, Швейцария — Южная Корея, Эстония — Швеция, Чехия — Великобритания.

В женском хоккейном турнире участвуют десять команд, разбитые на две пятёрки по рейтингу. Все сборные из группы А (Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария) выйдут в плей-офф. Из группы В (Германия, Швеция, Япония, Италия, Франция) в четвертьфинал попадут три сильнейшие команды. В четверг пройдут четыре матча:

  • Хоккей, женщины:

    • 16:10: Швеция — Германия (группа В).

    • 18:40: Италия — Франция (группа В).

    • 20:40: США — Чехия (группа А).

    • 01:10 (6 февраля): Финляндия — Канада (группа А).

В сноуборде первые соревнования пройдут в рамках дисциплины «биг-эйр». В этом виде программы спортсмены после разгона прыгают с трамплина и выполняют различные трюки. На четверг запланирована мужская квалификация, по итогам которой в финал попадут 12 лучших атлетов.

Сноуборд, биг-эйр, мужчины:

  • Квалификация:

    • 23:30: Первая попытка.

    • 00:15 (6 февраля): Вторая попытка.

    • 01:00 (6 февраля): Третья попытка.

Церемония открытия Олимпиады-2026 запланирована на 6 февраля. Зимние Игры принимают итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо.

