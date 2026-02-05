Олимпиада-2026: расписание соревнований 5 февраля

В четверг продолжится групповой этап турнира смешанных пар по кёрлингу. Также борьбу на Олимпиаде начнут женские хоккейные сборные и сноубордисты. В соревнованиях по кёрлингу пройдут матчи второй, третьей и четвёртой сессий. Параллельно будет играться по четыре встречи. Всего за медали борются десять дуэтов — из Канады, Чехии, Эстонии, Великобритании, Италии, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Швейцарии и США.