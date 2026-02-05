Олимпиада-2026: расписание соревнований 5 февраля

В четверг продолжится групповой этап турнира смешанных пар по кёрлингу. Также борьбу на Олимпиаде начнут женские хоккейные сборные и сноубордисты. В соревнованиях по кёрлингу пройдут матчи второй, третьей и четвёртой сессий. Параллельно будет играться по четыре встречи. Всего за медали борются десять дуэтов — из Канады, Чехии, Эстонии, Великобритании, Италии, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Швейцарии и США.
Керлинг, смешанные пары:
14:05: Великобритания — Эстония, Чехия — Швеция, Норвегия — США, Южная Корея — Италия.
18:35: США — Швейцария, Норвегия — Канада.
23:05: Канада — Италия, Швейцария — Южная Корея, Эстония — Швеция, Чехия — Великобритания.
В женском хоккейном турнире участвуют десять команд, разбитые на две пятёрки по рейтингу. Все сборные из группы А (Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария) выйдут в плей-офф. Из группы В (Германия, Швеция, Япония, Италия, Франция) в четвертьфинал попадут три сильнейшие команды. В четверг пройдут четыре матча:
Хоккей, женщины:
16:10: Швеция — Германия (группа В).
18:40: Италия — Франция (группа В).
20:40: США — Чехия (группа А).
01:10 (6 февраля): Финляндия — Канада (группа А).
В сноуборде первые соревнования пройдут в рамках дисциплины «биг-эйр». В этом виде программы спортсмены после разгона прыгают с трамплина и выполняют различные трюки. На четверг запланирована мужская квалификация, по итогам которой в финал попадут 12 лучших атлетов.
Сноуборд, биг-эйр, мужчины:
Квалификация:
23:30: Первая попытка.
00:15 (6 февраля): Вторая попытка.
01:00 (6 февраля): Третья попытка.
Церемония открытия Олимпиады-2026 запланирована на 6 февраля. Зимние Игры принимают итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо.