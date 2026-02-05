Ричмонд
Рид Буше не выйдет на матч «Авангарда» с «Автомобилистом» в Омске

Хоккеист пропустит игру 5 февраля.

Источник: БЕЛТА

Бывший нападающий омского «Авангарда» и нынешний нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Рид Буше не примет участие в матче между командами, который состоится в Омске в четверг, 5 февраля 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба Екатеринбурга, Ри Буше пропустит игру по семейным причинам.

«По семейным причинам пропустит выезд в Омск нападающий Рид Буше. Он должен присоединиться к партнерам по команде к следующему выездному матчу, который “Автомобилист” проведет в Магнитогорске», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, прошлая встреча команд не отметилась большим количеством шайб. Исход матча решился в овертайме: «Авангард» победил со счетом 2:1.

Всего в нынешней регулярке команды встречались четыре раза. В итоге у каждой из команд — по две победы в этих матчах.