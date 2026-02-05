Два эксперта из Иркутской области смогут присваивать «звезды» гостиницам

Два эксперта из Иркутской области успешно прошли федеральную аттестацию и теперь смогут оценивать гостиницы. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства.
— Квалификационный экзамен прошли Екатерина Процентова, эксперт по классификации с 2009 года, а также Екатерина Картавых, которая обучилась и прошла стажировку в области классификации гостиниц в 2025 году, — уточняется в сообщении.
Благодаря проверенным экспертам, отели могут быть уверены в честной оценке своей работы и присвоении правильной звездности. Сейчас в России проводить классификацию гостиниц могут 544 эксперта, два из которых — из Приангарья.
Ранее КП-Иркутск рассказывала историю Ланы Шерстобитовой, которая чуть больше года борется с нейробластомой. Когда малышке было десять месяцев, ее родители заметили, что на веке левого глаза у дочери появился небольшой синяк.