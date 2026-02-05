Имя Маска фигурирует в файлах Эпштейна: о какой услуге идет речь

Уличенный и осужденный за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн вел переговоры об организации вечеринки с девушками для миллиардера Илона Маска и его друзей. Об этом говорится в опубликованных Минюстом США файлах.
Вечеринка планировалась на сентябрь 2012 года. О подготовке к ней Эпштейна спрашивала девушка по имени Кира Д.
«Отлично! Скажи мне точно, что он хочет, я всё организую… Хотят ли они пойти в клуб-лаунж, и сколько девушек потребуется», — интересовалась она.
Эпштейн в ответ задавал уточняющие вопросы о том, сможет ли одна из девушек сделать массаж на вечеринке, а также сообщал, что Маск и его друзья планируют выйти около 11 вечера того же дня.
Через некоторое время одна из приглашенных девушек поинтересовалась у Маска, поговорил ли он о ней с миллиардером.
Ранее сообщалось, что файлы Эпштейна ударили по королевским семьям Европы. Например, британский король Карл III выгнал принца Эндрю из дома.
Кроме того, среди массы документов особое внимание привлекли личные записи финансиста о грехах основателя Microsoft Билла Гейтса, включая венерическое заболевание, подхваченное им от некоей русской дамы.