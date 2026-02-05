Дети Михаила Ефремова вернулись на театральную сцену и в кино

Сын и дочь актера Михаила Ефремова все чаще появляются в заметных театральных и кинопроектах. 21-летняя Вера Ефремова занята в одной из самых обсуждаемых постановок сезона в МХТ имени Чехова, а 34-летний Николай Ефремов после тяжелой травмы постепенно возвращается к активной профессиональной жизни.
В последние месяцы внимание театральной публики приковано к спектаклю «Кабала святош» на сцене МХТ имени Чехова. Основное обсуждение сосредоточено вокруг главных ролей, которые исполнили Константин Хабенский и Николай Цискаридзе, а также других известных артистов, занятых в постановке. При этом почти незамеченной осталась молодая актриса, играющая сразу две роли — Людовика и Мольера в детстве, пишет «КП.RU».
Речь идет о Вере Ефремовой — дочери Михаила Ефремова и звукорежиссера Софьи Кругликовой. Она является внучкой Олега Ефремова, многолетнего художественного руководителя МХТ имени Чехова, и Аллы Покровской, народной артистки и профессора Школы-студии МХАТ. В спектакле Вера уверенно держится на сцене и не выпадает из ансамбля профессиональных актеров.
В настоящее время Ефремова учится на третьем курсе Школы-студии МХАТ, в мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. Ранее она участвовала в спектакле «Барахло» в Театре Практика. До поступления в театральный вуз Вера окончила математическую школу № 57, затем год обучалась в Высшей школе экономики по направлению «управление в креативных индустриях», однако впоследствии решила оставить эту специальность и сосредоточиться на актерской профессии.
У Веры Ефремовой уже есть агент в кино. В ее портфолио остались лишь избранные проекты, в том числе короткометражный фильм 2025 года «Назад в коммуналку».
Сын Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской Николай Ефремов также постепенно возвращается к профессии. После окончания ГИТИСа он начал карьеру в театре и кино, в том числе участвовал в проектах родителей. Вместе с отцом он играл в спектакле «Посадить дерево», поставленном Мариной Брусникиной.
Несколько лет назад актер оказался в тяжелой жизненной ситуации. Три года назад Николай Ефремов выпал с балкона своей квартиры в Москве и получил серьезные травмы — переломы таза, бедра и локтя, а также значительную кровопотерю. Он провел несколько недель в реанимации и травматологическом отделении, после чего долго проходил реабилитацию.
В феврале 2026 года Николай Ефремов впервые за длительное время появился на светской кинопремьере — он посетил показ драмы «Первая» в кинотеатре «Октябрь», выход которой запланирован на 12 февраля. Актер готовится к возвращению в кино и уже занят в театральной работе.
В настоящее время Николай Ефремов выступает как приглашенный артист в спектаклях театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. В этом же театре идет работа над постановкой «Без свидетелей», в которой задействован и Михаил Ефремов, принятый в труппу «Мастерской 12».
