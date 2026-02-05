Дети Михаила Ефремова вернулись на театральную сцену и в кино

Несколько лет назад актер оказался в тяжелой жизненной ситуации. Три года назад Николай Ефремов выпал с балкона своей квартиры в Москве и получил серьезные травмы — переломы таза, бедра и локтя, а также значительную кровопотерю. Он провел несколько недель в реанимации и травматологическом отделении, после чего долго проходил реабилитацию.