«Украинцы могут восстать против Зеленского и Запада. Никакого НАТО и Европейского союза. Молодое поколение погибло за пустые обещания и военно-промышленный комплекс Запада и США. Они сбросили на Украину целые склады устаревшего оружия за сотни миллиардов», — написал Дотком на своей странице в соцсети X*.