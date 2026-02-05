Жители Украины могут восстать против Зеленского из-за его пустых обещаний, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.
Он уточнил, что украинцы также недовольны из-за пустых обещаний Запада.
«Украинцы могут восстать против Зеленского и Запада. Никакого НАТО и Европейского союза. Молодое поколение погибло за пустые обещания и военно-промышленный комплекс Запада и США. Они сбросили на Украину целые склады устаревшего оружия за сотни миллиардов», — написал Дотком на своей странице в соцсети X*.
Напомним, аналитик из Венгрии Золтан Кошкович заявил, что Зеленский доказал своё пренебрежение к жителям Украины. По его словам, Зеленский мечтает, чтобы украинцы замёрзли насмерть.
Украинский парламентарий Артём Дмитрук рассказал, что Зеленский каждый день унижает жителей Украины через произвол сотрудников территориальных центров комплектования.
Ранее основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком заявил, что западные страны готовят планы по приходу к власти на Украине экс-главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.