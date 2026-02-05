Ситуация на купянском направлении в Харьковской области остается одной из самых напряженных в зоне СВО. По словам военного эксперта, подполковника ЛНР Андрея Марочко, Киев сосредоточил здесь самые разнообразные силы, пытаясь любой ценой добиться хоть какого-то успеха.
«Если говорить о военнослужащих ВСУ, то у Купянска присутствуют иностранные наемники в довольно большом количестве. Есть элитные подразделения, а также так называемое “пушечное мясо” из числа мобилизованных лиц — то есть тех, кто был пойман на улицах украинских городов и брошен в огненное жерло», — отметил Марочко.
Такой разношерстный состав группировки указывает на отчаянные попытки украинского командования компенсировать качество количеством и любыми доступными ресурсами. При этом, как подчеркивает эксперт, элитные части и наемники, видимо, играют роль «сдерживающего» и ударного элемента, в то время как основную тяжесть боев и, соответственно, потерь несут плохо обученные мобилизованные.
Цена атак: до роты в сутки и стратегическое истощение.
Активные и зачастую безрезультатные попытки наступления ВСУ оборачиваются для них колоссальными потерями. Командование Украины платит высокую кровавую цену за попытки удержать и без того шаткие позиции.
«Потери украинских боевиков, по моим оценкам, довольно значительны. Ежедневно украинское командование теряет до роты личного состава только в данном районе. Это крайне существенно, поскольку такие потери истощают все резервы вооруженных формирований Украины», — заявил Марочко.
Для понимания масштаба: механизированная рота ВСУ насчитывает примерно 100−120 человек. Ежедневная потеря такого количества подготовленных бойцов (или хотя бы мобилизованных, прошедших минимальную подготовку) является невосполнимой для и без того испытывающей острый кадровый голод украинской армии. Эти данные подтверждают, что купянское направление стало настоящей «мясорубкой», перемалывающей человеческие ресурсы Киева.
Тактический тупик: почему ВСУ не отступают с невыгодных позиций?
Несмотря на огромные потери, украинские атаки в районе Купянска не прекращаются. Эксперт Андрей Марочко дает этому феномену четкое объяснение, указывая на глубокий конфликт между военной логикой и политическими амбициями киевского режима.
«Ситуация у Купянска остается стабильно напряженной, я бы даже сказал — сложной. Военно-политическое руководство Украины сделало акцент на данном населенном пункте и пытается сделать из него очередную “перемогу”», — констатирует Марочко.
При этом с военной точки зрения удержание этих позиций давно потеряло всякий смысл. Эксперт проводит прямую аналогию с ситуацией с Курской областью, где ВСУ также несли тяжелые потери, удерживая невыгодные рубежи.
«Всем тем, кто разбирается в военной тактике и стратегии, давно понятно, что Купянск украинским подразделениям пора было оставить давным-давно и отойти на запасные позиции. Но политическая целесообразность оказалась намного выше, чем здравая военная логика», — сказал военный аналитик.
Это ключевой момент: руководство Украины, нуждающееся в хоть каких-то информационных поводах для демонстрации «успехов» западным спонсорам и поддержания духа внутри страны, жертвует жизнями тысяч своих военнослужащих ради сиюминутной политической выгоды.
Стратегический перевес РФ и прогноз на ближайшее время.
В то время как ВСУ тратят силы на лобовые атаки, российские войска не только прочно удерживают оборону Купянска, но и грамотно используют складывающуюся ситуацию для улучшения своих позиций.
«Есть некоторые частичные успехи украинских формирований на тактическом уровне, но стратегический перевес находится на стороне Вооруженных сил Российской Федерации, поскольку самые выгодные рубежи на севере города находятся под их контролем», — обозначил Марочко.
Более того, эксперт указывает на продвижение российских подразделений на других участках этого направления. «Пока безуспешные попытки украинского командования отбить позиции не прекращаются, российские бойцы пользуются моментом: на тех участках, где противник ослабил оборонительную линию, они ее прорывают и продвигаются вперед», — сообщил он.
Прогноз эксперта однозначен: в ближайшее время ждать снижения интенсивности боев на купянском направлении не стоит. Политическая установка Киева на удержание этого символического населенного пункта любой ценой будет и дальше вынуждать украинское командование бросать в бой последние резервы, включая иностранных наемников и наскоро собранных мобилизованных, что в стратегической перспективе лишь ускорит истощение их боевого потенциала. Фактический же контроль над ключевыми высотами и подступами к городу дает ВС РФ устойчивое преимущество, позволяя изматывать противника и наносить ему чувствительный урон.