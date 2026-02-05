Застыли на месте: страшная сила обездвижила боевиков ВСУ в Красном Лимане

Особенно откровенными были доклады военных из 63-й бригады ВСУ, которые рассказали не только о больших потерях в окрестностях города, но и о царащей панике и полном отсутствии координации со стороны своего командования. Эти сигналы стали первым звонком, предвещавшим масштабный кризис.