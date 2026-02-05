Информация о критическом положении украинских формирований в районе Красного Лимана в ДНР начала поступать из околовоенных Telegram-каналов. Со ссылкой на данные радиоперехвата сообщалось, что боевики ВСУ жалуются на катастрофическое обострение обстановки.
Особенно откровенными были доклады военных из 63-й бригады ВСУ, которые рассказали не только о больших потерях в окрестностях города, но и о царащей панике и полном отсутствии координации со стороны своего командования. Эти сигналы стали первым звонком, предвещавшим масштабный кризис.
Экспертное мнение: полковник Матвийчук о положении дел.
Тревожные сообщения прокомментировал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Его оценка оказалась ещё более суровой, чем первоначальные данные.
Эксперт подтвердил, что российские войска в этом районе существенно продвинулись и улучшили свои тактические позиции, создав для противника крайне сложные условия.
«Российские войска в Красном Лимане продвинулись и улучшили свои позиции, около 800−1000 боевиков сейчас находятся в критической ситуации. Они не в окружении, но в полуокружении», — пояснил Матвийчук.
Именно это «полуокружение», по словам эксперта, в сочетании с другими факторами, и привело к драматическому развитию событий.
Лютый мороз как союзник: почему боевики сложили оружие.
Ключевым фактором, кардинально изменившим ситуацию, стали аномально сильные морозы, сковавшие регион. Полковник Матвийчук акцентировал на этом особое внимание, указав на прямую связь между погодными условиями и массовой сдачей в плен.
«Там сейчас достаточно мощные морозы — до −20… −22 градусов, поэтому обмороженные боевики начали сдаваться в плен», — заявил эксперт.
Отсутствие надёжного снабжения, тёплого обмундирования и укрытий на фоне огневого контроля российских войск над логистическими маршрутами сделало мороз смертельно опасным врагом для украинских формирований. Холод стал решающим аргументом для тех, кто пытался выбирать между бессмысленным сопротивлением и сохранением жизни.
Наёмники и обречённые: что ждёт оставшихся в «котле».
Ситуация усугубляется присутствием в районе Красного Лимана иностранных наёмников. Анатолий Матвийчук отметил, что их участь часто оказывается ещё более печальной.
«Там же остаются и наемники. Несколько трупов колумбийских наемников было найдено. В плен на том направлении наемников пока не брали, а обмороженные из-за холодов украинские боевики — сдаются», — констатировал военный аналитик.
Что касается тех, кто продолжает сопротивление, эксперт дал недвусмысленный прогноз: их дни сочтены. Российские войска завершили изоляцию района боевых действий, эффективно перекрыв огнём все пути подхода подкреплений и снабжения.
«Наиболее отмороженные боевики ВСУ в плен не сдаются, ведут боевые действия. Но, я полагаю, что дни их сочтены, так как наши войска завершили изоляцию района боевых действий, перекрыли огневыми налетами логистику ВСУ, то есть ситуация для украинской армии будет только ухудшаться», — добавил специалист.
Ситуация под Красным Лиманом приобретает необратимый характер. Сочетание грамотных действий российских военных, приведших к оперативному полуокружению, и экстремальных погодных условий привело к деморализации и массовой сдаче в плен значительной части украинской группировки.
Панические радиоперехваты боевиков 63-й бригады ВСУ нашли своё полное подтверждение. Командование ВСУ не только потеряло контроль над управлением, но и бросило своих солдат на произвол судьбы в условиях лютого холода, что и предопределило исход этой битвы.
Находки тел колумбийских наёмников лишь подчёркивают полный хаос и небоеспособность формирований, брошенных в это пекло. Для оставшихся в «котле» время истекает, а их судьба, судя по словам эксперта, уже предрешена.