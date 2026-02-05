Рыбак поймал макрель размером с человека и не смог вытащить ее в одиночку

Во Вьетнаме местный житель поймал макрель весом 63 кг и длиной около 1,7 м. Об этом сообщает издание Tuoi Tre.
Редкий улов достался рыбаку Ле Ван Хаю во время ловли у скалистого рифа рядом с пляжем Сонтра в городе Дананг. Рыба клюнула, когда он находился на берегу вместе с друзьями. Из-за веса макрели удочка резко согнулась, а поверхность воды вспенилась.
Чтобы справиться с добычей, рыбаку пришлось звать на помощь. На вываживание ушло около часа. После этого выяснилось, что вынести рыбу в одиночку невозможно. Макрель привязали к двум деревянным шестам и переносили поэтапно.
Позже Ле Ван Хай опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он лежит рядом с уловом. На снимке видно, что рыба почти не уступает человеку в длине.
По словам рыбака, ранее ему уже доводилось ловить крупную рыбу, включая акул весом в несколько десятков килограммов. Однако столь крупная макрель попалась ему впервые. Продавать улов он не стал — мясо рыбы разделили между родственниками и друзьями.
