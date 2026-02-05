Раскрыта причина аномалий кометы 3I/ATLAS: почему небесное тело ведет себя необычно

Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрыл причину аномального поведения кометы 3I/ATLAS. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Кометы нашей солнечной системы — у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность “вылизана” солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца», — отметил эксперт.
Красников отметил, что поведение кометы было аномальным. 3I/ATLAS меняла скорость вращения и цвет. Однако с научной точки зрения эти изменения объяснимы.
Глава РАН подчеркнул, что слухи о том, что это может быть инопланетный корабль, не имеют оснований. Он добавил, что все параметры кометы были заранее рассчитаны, и теперь она покидает солнечную систему, направляясь к Юпитеру.
Ранее KP.RU сообщил об уникальной особенности кометы 3I/ATLAS. У нее было обнаружено сразу три антихвоста. Астроном Александр Киселев уточнил, что это явление является крайне редким, поскольку наличие хотя бы одного антихвоста вызывает у ученых большой интерес.