В аэропорту Краснодара отменили план «Ковёр»

В аэропорту Краснодара (Пашковский) сняты ограничения на приём и вылет воздушных судов, введённые ранее в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Ростовской области была предотвращена воздушная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ). Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, повреждённого в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

