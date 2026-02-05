В аэропорту Краснодара отменили план «Ковёр»

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Ростовской области была предотвращена воздушная атака Вооружённых сил Украины (ВСУ). Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, повреждённого в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.