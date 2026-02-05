В России хотят создать сайт для благотворительности

Для благотворительности и социальных проектов в России появится цифровая платформа, рассказали в пресс-службе «Добро.рф». Она позволит проследить путь каждого рубля, потраченного на добрые дела.
В пресс-службе рассказали, что цифровая платформа для благотворительности будет работать с цифровым рублем. Это позволит сделать трату денег на благотворительность прозрачной. Путь каждого рубля можно будет проследить от пожертвования до расходования.
Создание такой платформы поддержали в правительстве РФ. Работой займутся Минфин и Росмолодежь в сотрудничестве с «Добро.рф». Участвовать также будет Альфа-банк, пишет ТАСС.
Сергей Ветров
Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/2388051/