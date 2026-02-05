Полицейский из Тайшета вернул забытые пенсионеркой в поезде 50 тысяч рублей

IrkutskMedia, 5 февраля. Старший лейтенант полиции Дмитрий Александров из Тайшета вернул пенсионерке 50 тысяч рублей на отпуск, забытые в туалетной комнате вагона поезда «Улан-Удэ — Москва». 78-летняя женщина из Ангарска ехала в санаторий в Крыму.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, госавтоинспектор ОМВД России по Тайшетскому району находился в служебной командировке. Со слезами на глазах пенсионерка поблагодарила офицера за порядочность и оперативность, пообещав впредь быть более внимательной к своим вещам.
Напомним, 31 января около 3 часов ночи на 1687-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» инспекторы ДПС увидели мужчину, который шел по обочине и катил колесо от большегруза. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.
Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/2388067/