Полицейский из Тайшета вернул забытые пенсионеркой в поезде 50 тысяч рублей

Женщина забыла свои сбережения, отложенные на отдых в Крыму, в туалетной комнате.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 февраля. Старший лейтенант полиции Дмитрий Александров из Тайшета вернул пенсионерке 50 тысяч рублей на отпуск, забытые в туалетной комнате вагона поезда «Улан-Удэ — Москва». 78-летняя женщина из Ангарска ехала в санаторий в Крыму.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, госавтоинспектор ОМВД России по Тайшетскому району находился в служебной командировке. Со слезами на глазах пенсионерка поблагодарила офицера за порядочность и оперативность, пообещав впредь быть более внимательной к своим вещам.

Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/2388067/