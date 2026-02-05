Безжалостный «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и вышел в финал Кубка лиги

«Манчестер Сити» остаётся одним из самых успешных коллективов в истории турнира, имея в активе восемь завоёванных Кубков лиги. Четыре титула подряд команда выигрывала в период с 2018 по 2021 год. Больше побед в этом соревновании одерживал только «Ливерпуль», на счету которого десять трофеев. В свою очередь, «Арсенал» не поднимал над головой Кубок лиги на протяжении тридцати трёх лет, имея в истории всего две победы в этом турнире. Финал марта обещает стать принципиальным противостоянием двух лондонских грандов, для одного из которых — шанс прервать многолетнюю засуху, для другого — возможность укрепить статус доминирующей силы английского кубкового футбола.