Безжалостный «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и вышел в финал Кубка лиги

Четвёртого февраля 2026 года «Манчестер Сити» обеспечил себе место в финале Кубка лиги Англии, одержав убедительную победу над «Ньюкасл Юнайтед» в ответном матче полуфинальной стадии. На стадионе «Этихад» хозяева поля одолели соперника со счётом 3:1, а по сумме двух встреч оформили общую победу 5:1. Египетский нападающий Омар Мармуш стал главным героем вечера, отметившись двумя результативными ударами.
Уже на шестой минуте встречи «Сити» открыл счёт: удар Мармуша отскочил от защитника «Ньюкасла» Дэна Берна и влетел в ворота. Этот гол оказался особенно болезненным для гостей, которые после поражения 0:2 в первом матче полуфинала стремились избежать ранней пропущенной шайбы на чужом поле. Воодушевлённая команда Пепа Гвардиолы продолжила давление, и незадолго до перерыва Мармуш удвоил преимущество, мощно пробив головой после навеса Антуана Семеньо. На тот момент на счету египтянина уже было двенадцать голов за «Сити» во всех турнирах, пять из которых он забил именно в ворота «Ньюкасла» на стадионе «Этихад».
Третий гол хозяев был забит непосредственно перед свистком на перерыв. Семеньо вновь выступил ассистентом, создав момент для Тиджани Рейндерса, который уверенно завершил атаку. Во втором тайме «Ньюкасл» сумел сократить отставание: вышедший на замену Энтони Эланга проявил техничность в штрафной площади и закрутил мяч мимо голкипера Джеймса Траффорда. Однако дальнейшему сопротивлению «Сорок» помешала собственная неудача — Эланга упустил две отличные возможности для взятия ворот, включая позицию в упор у створа. На противоположной половине поля Эрлинг Холанд едва не установил окончательный счёт, попав в штангу.
Победа в полуфинале вывела «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги, где двадцать второго марта на лондонском стадионе «Уэмбли» соперником команды станет «Арсенал». Предстоящий поединок приобретает дополнительную интригу благодаря тренерскому противостоянию: Пеп Гвардиола встретится со своим бывшим подопечным Микелем Артетой, возглавляющим лондонский клуб.
«Манчестер Сити» остаётся одним из самых успешных коллективов в истории турнира, имея в активе восемь завоёванных Кубков лиги. Четыре титула подряд команда выигрывала в период с 2018 по 2021 год. Больше побед в этом соревновании одерживал только «Ливерпуль», на счету которого десять трофеев. В свою очередь, «Арсенал» не поднимал над головой Кубок лиги на протяжении тридцати трёх лет, имея в истории всего две победы в этом турнире. Финал марта обещает стать принципиальным противостоянием двух лондонских грандов, для одного из которых — шанс прервать многолетнюю засуху, для другого — возможность укрепить статус доминирующей силы английского кубкового футбола.