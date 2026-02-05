Трехлетняя девочка в Индии съела конфету со взрывным устройством внутри

Продавец в Индии угостил трехлетнюю девочку конфетами со взрывным устройством. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило издание The Times of India.
Девочка пришла в продуктовый магазин вместе со старшей сестрой, чтобы купить конфеты. По словам родственников ребенка, продавец якобы дал ей предмет, внешне похожий на конфету, который на самом деле оказался взрывным устройством. Как только девочка начала его жевать, произошел громкий взрыв, в результате которого она получила тяжелые травмы лица.
Ее доставили в больницу, где провели экстренную операцию. Уточняется, что она прошло успешно, и в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.
После произошедшего тетя пострадавшей подала заявление в полицию. Продавца задержали для допроса, по делу проводится расследование. Полиция устанавливает происхождение взрывного устройства и выясняет, каким образом оно оказалось в магазине, сказано в статье.
2 января в Благовещенске у мальчика в руках сдетонировали оставшиеся после праздничных фейерверков неразорвавшиеся «бомбочки», в результате чего он лишился нескольких пальцев. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев. По его словам, ребенку срочно провели операцию.