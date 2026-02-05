Трехлетняя девочка в Индии съела конфету со взрывным устройством внутри

Девочка пришла в продуктовый магазин вместе со старшей сестрой, чтобы купить конфеты. По словам родственников ребенка, продавец якобы дал ей предмет, внешне похожий на конфету, который на самом деле оказался взрывным устройством. Как только девочка начала его жевать, произошел громкий взрыв, в результате которого она получила тяжелые травмы лица.