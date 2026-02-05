Российские военнослужащие отразили контратаку Вооружённых сил Украины в районе Благодатовки на купянском участке, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
Он уточнил, что в результате удара бойцов группировки «Запад» ликвидировано шесть боевиков.
«На купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Благодатовка. Уничтожено шесть боевиков», — сказал Бигма.
Кроме того, ВС РФ ликвидировали девять наземных робототехнических комплексов украинских войск. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки ликвидировали в воздухе снаряд HIMARS, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 беспилотных летательный аппаратов самолётного типа и 69 украинских тяжёлых квадрокоптеров.
Помимо этого, военнослужащие уничтожили более 50 пунктов управления БПЛА и станцию Starlink украинских войск.
Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военные ликвидировали два состава с живой силой и техникой Вооружённых сил Украины в районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области.