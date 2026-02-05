Россиян предупредили о недопуске пассажиров в метро без демонстрации телефона

Сотрудники метрополитена вправе отказать пассажиру в поездке, если тот отказывается показать мобильный телефон при досмотре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.
По его словам, досмотр в целях транспортной безопасности имеют право проводить сотрудники службы безопасности метро, а также полиция. При этом гражданин может отказаться включать телефон, однако такой отказ дает метрополитену законные основания не допустить его к проезду.
Хаминский пояснил, что приказы Минтранса предусматривают возможность требования включить устройство, чтобы убедиться, что перед проверяющим действительно мобильный телефон. Разблокировка экрана при этом не является обязательной.
Юрист отметил, что такая процедура применяется для исключения использования корпуса гаджета в качестве средства для скрытого провоза взрывчатых веществ.
В то же время доступ к содержимому телефона — перепискам, фотографиям, приложениям — возможен только при добровольном согласии владельца либо на основании судебного решения. В остальных случаях проверка личной информации является незаконной.
